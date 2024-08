Gachi Rivero juró NO RENEGAR más con sus compañeros de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna aseguró que el descanso del Ciclo Vacacional la ayudó a reflexionar un poco y hacerse una promesa a sí misma.

“Me he prometido en esta semana del Vacacional que he visto a mis compañeros no renegar más”, aseguró la locutora radial. “Hoy no voy a renegar, no voy a renegar. Estoy feliz. Tacna sonríe para mí”, agregó.

Este miércoles 28 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos: La Academia”. Los alumnos se enfrentan a una edición dedicada al Aniversario de Tacna, ¿cómo les irá?

