Giacomo Bocchio no quedó nada contento con el segundo palto de Carlos Palma en el primer día del séptimo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

El chef peruano probó el chaufa de quinua con pollo de Carlos, pero tuvo varias críticas. “Buena textura. No está feo. Pero no es un chaufa. Es un plato de comida delicioso, lo comería muy feliz. Pero no me lleva al mundo de un chaufa clásico. Bueno, buen trabajo igual”, aseguró.

Al escuchar el comentario, Carlos respondió esto en el confesionario: “Gracias master. Igual, el día que hagamos chaufa criollo ya sé”.

Este martes 27 de agosto inicia el séptimo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos siguen en su lucha por alzarse con la victoria del programa culinario de Latina Televisión.

