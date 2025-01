En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, los participantes no le tendrán nada fácil porque CUALQUIER COSA puede pasar en la cocina. Esta vez, Canchita Centeno sufrió al ver caer el pisco sour con el que acompañaría sus anticuchos.

“¿A alguien le sobró limón?”, preguntó Diana Sánchez y Canchita le respondió FUERTE Y CLARO que NO. “No, se me acaba de caer todo un pisco sour”, dijo con frustración. Sin embargo, la participante NO se rindió y salvó lo que quedaba.

Por su lado, los jurados se apuraron en calmar a la competidora. “Respira, Canchita, tranquila”, le suplicaron. Con resignación, Canchita hizo una aclaración. “Es que se me resbaló, no era porque estaba intranquila”, comentó. ¿Logrará deslumbrar a los jurados con sus anticuchos y pisco sour?

