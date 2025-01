Los famosos están listos para deslumbrar a los jurados de “El Gran Chef Famosos” en una noche de infarto. Diana Sánchez, Canchita Centeno, Emilram Cossío, Jota Benz y Ricky Trevitazzo competirán por una sola meta: levantar la Olla de Oro, ¿quién podrá lograrlo? La noche anterior, Leslie Stewart fue ELIMINADA DEFINITIVAMENTE y hoy, en la ronda final, se conocerá al segundo en dejar la competencia.

En el adelanto, los personajes hablan FUERTE Y CLARO sobre su compromiso en la cocina. “Se acabaron las bromas. Ahora, verán de qué soy capaz”, prometió Canchita. “Ya llegué hasta esta etapa, nada evitará que gane esta competencia”, agregó Ricky.

“Esta ha sido mi súper revancha, yo seré “El Gran Chef”, los retó Emilram. “Han visto todo de mí, nadie podrá detenerme”, les advirtió Diana. “Ya he demostrado que soy capaz de todo. Yo voy por esa olla”, cerró Jota.

Cada jurado está decidido a ser lo más riguroso posible y ningún competidor la tendrá fácil. Así lo demuestran algunos de sus errores mostrados en el adelanto. “Ay, me he cortado”, se quejó Diana. “Se me acaba de caer todo un pisco sour”, se lamentó Canchita. “Huele a quemado”, alertó Jota con preocupación. ¿Qué famoso NO logrará convencer a los jurados?

Mira AQUÍ el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” EN VIVO vía señal de Latina

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.