En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, animar a los participantes SIEMPRE es una prioridad. Por eso, José Peláez, conductor del programa, les brindó la oportunidad de participar de una simulación de victoria. Cada uno de ellos mostró cómo sería su celebración si lograran salvarse en la ronda final.

Cuando uno de los competidores es salvado, lejos de celebrar, está más presente la necesidad de despedir al compañero eliminado. “No puedes celebrar como si fuera un gol de Perú”, reconoció Peláez y Emilram Cossío estuvo de acuerdo.

El primer participante en celebrar fue Emilram. “Lo logré, PASÉ”, se alegró el participante y cargó a Peláez de inmediato. “Carolina, contrólalo por favor”, le suplicó Canchita Centeno a la esposa de Emilram.

A Ricky Trevitazzo la oportunidad de festejar su posible victoria le encantó. “A las finales, yo voy a ser el único que se va a quedar solito porque voy a ser EL ÚNICO GANADOR”, prometió Ricky.

Por su lado, Jota Benz se declaró confiado. “Hoy día, estoy modo Bob Marley, tranquilo”, comentó Jota luego de celebrar su victoria y cargar al conductor del programa

La siguiente en celebrar fue Canchita. “A ti que no me renovaste mi contrato en la radio porque dijiste que iba a perder el tiempo acá…, a mi prima porque dijo que no iba a durar ni una semana porque dice que no hago nada en la cocina, AHORA TE QUIERO VER. ¿Dónde están los que decían que no cocinaba?”, reclamó Canchita muerta de risa.

