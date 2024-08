Armando Machuca visitó la estación de Carlos Palma, pero, en lugar de felicitar a su amigo, lo sorprendió con una divertida advertencia. El coordinador de “El Gran Chef Famosos, La Academia” amenazó a Carlos y lo animó a ganar la competencia, lo que provocó sufrimiento en el estudiante.

Todo comenzó cuando Armando tomó la cabeza de Carlos y le soltó la divertida exigencia. “Te lo voy a decir, así de la manera que trabajábamos cuando estabas en el colegio: maldito, tienes que ganar”, aseguró.

“Tienes que ganar, porque sino me vas a dejar muy mal y no me puedes dejar mal, ¿entiendes?”, insistió el exalumno de “El Gran Chef Famosos”. Aunque Carlos se comprometió a dar todo de sí, Armando continuó con su peculiar motivación. “Escúchame, mini mi, ¿sabes lo mal que no vas a hacer quedar si pierdes de manera humillante aquí?”, recalcó.

Luego de un rato de amenazas, Carlos Palma no pudo más y se lanzó a “llorar” frente a las cámaras de la competencia. “Solamente tengo que hacer avena. Hermano, por favor déjame en paz”, pidió entre “lágrimas”.

Este sábado 3 de agosto se vive una divertida Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Con Armando Machuca como coordinador, los seis estudiantes tendrán que cocinar en duplas para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo dos alumnos conseguirán evitar estar un paso más cerca de la expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.