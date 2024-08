Armando Machuca visitó la estación de Diana Sánchez durante la preparación de la avena con granola. Sin embargo, el coordinador de “El Gran Chef Famosos, La Academia” acabó indignado al ver que la estudiante usaba un taza medidora para cocinar y decidió anunciar una reunión con ‘”exalumnos” del programa.

“¿Qué? ¿Tienen una taza medidora con medidas?”, gritó el coordinador. Armando no pudo ocultar su asombro al ver el utensilio, pues aseguró que en su temporada eso no ‘existía’. “¿Qué ha pasado en este programa? Mi taza no tenía esto”, expresó.

“Es que es para ‘dummies’ pues”, explicó Diana. Aunque la alumna Sánchez intentó justificarse, Armando sorprendió y amenazó con llamar a sus compañeros de las primeras temporadas, como Mariella Zanetti, Mauricio Mesones y Milett Figueroa, para reclamar la injusticia. “¡Mauricio! Quiero llamar en este momento a Mariella, Millet, Mauricio. Vamos a hacer una reunión de exalumnos de este espacio, porque la verdad tengo ganas de quejarme”, sentenció.

Este sábado 3 de agosto se vive una divertida Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Con Armando Machuca como coordinador, los seis estudiantes tendrán que cocinar en duplas para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo dos alumnos conseguirán evitar estar un paso más cerca de la expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.