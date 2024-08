Durante la preparación del primer plato de la Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”, Armando Machuca visitó la estación de Christian Thorsen y acabó sorprendido. El coordinador se mostró decepcionado al ver el cuaderno de apuntes del alumno.

El conductor del programa tomó el cuaderno del participante Thorsen y los mostró. “Estoy viendo aquí su caligrafía que la verdad deja mucho que desear. ¿Qué diría el creador de Coquito con estas patas de araña?”, bromeó Armando.

Pero eso no fue todo, pues pese a la confusa letra del estudiante, Armando resaltó que lo más importante es que él se entienda. Sin embargo, Christian confesó que para él también es difícil descifrar qué ha escrito. “Ese es el problema, hermano, a veces no me entiendo”, reveló.

Este sábado 3 de agosto se vive una divertida Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Con Armando Machuca como coordinador, los seis estudiantes tendrán que cocinar en duplas para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo dos alumnos conseguirán evitar estar un paso más cerca de la expulsión, ¿quiénes lo lograrán?

