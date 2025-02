En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, las duplas deberán preparar arroz tapado en una nueva edición de la “Gastrotón”. Aunque se trata de un plato que requiere especial cuidado, hay un competidor que está más calmado que el resto, ¿de quién se trata?

Después de haber pasado varios momentos complicados en la cocina, Anthony Chávez está listo para asumir cada desafío gastronómico.

“Siempre con calma”, recomienda el participante tras su experiencia en El Gran Chef. “La calma es el aderezo principal en estos terrenos”, asegura.

Además, no duda en confiar en que no corre ningún riesgo al empezar a cocinar al último. “Yo estoy acostumbrado a estar en sentencia y eliminación. Empezar último en esta ronda no creo que sea problema”, señala.

El competidor también se declara fanático de lo inesperado de la cocina. “No sabemos lo que va a venir, pero creo que ese tipo de cosas son lo que le ponen el picante a cada capítulo”, afirma.

