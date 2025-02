En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, las duplas se enfrentan una vez más en la competencia. Esta vez, en una nueva edición de la “Gastrotón”, los jurados aprovechttps://www.latina.pe/entretenimiento/el-gran-chef-famosos/lo-mejor-egcf/el-gran-chef-fam…-en-este-deporte_20250225/han la oportunidad para aconsejar a los participantes, ¿qué dijeron?

Aunque Luciano Mazzetti, Nelly Rossinelli y Pati Chong no dejaron de recomendar precisión y habilidad en la cocina, la última jurado hizo una revelación especial.

“Aunque no lo creas, he hecho deporte yo hace mucho tiempo”, le aseguró al conductor Armando Machuca. “¿Cómo no le voy a creer?”, preguntó de inmediato el presentador.

Con admiración, sus compañeros confesaron conocer esta peculiar faceta de la chef. “Ha sido campeona de pin pon, ¿no, miss?”, consultó Nelly y la chef asintió.

Para los participantes, también resultó todo un hallazgo y no ocultaron su asombro. “Mírala a Pati, lo tenía escondido, yo pensé que iba a decir que tenía sus laureles en kung fu y en taichí. Algo de eso, pero no en pin pon”, señaló Tilsa Lozano.

