Adolfo Aguilar se encontraba preparando su platillo, cuando de pronto José Peláez llega a su estación y comienza a ver que la cantidad de sus langostinos era muy pequeña. “Se ven buenos, pero ¿no crees que te va a quedar muy chico?”, expresó el presentador. Sin embargo, Adolfo comenzó a echarle la culpa: “Te comiste dos”.

José Peláez hizo todo lo posible para defenderse de las acusaciones del actor. “¡No he comido ninguno! No me calumnies”, sentenció. Es ahí cuando Aguilar asegura que Peláez trama algo contra él. “Peláez me quiere sabotear”, expresó.

Este jueves 5 de setiembre se vive una noche intensa “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro participantes luchan por su permanencia, ¿quiénes seguirán en la competencia culinaria de Latina Televisión?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.