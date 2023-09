¿Le agarró cariño?: Giacomo Bocchio se despidió en redes del Loco Wagner tras eliminación en El Gran Chef Famosos

Lo extrañará. Giacomo Bocchio se despidió de Christian el ‘Loco’ Wagner, luego de ser eliminado de la competencia. El jurado de El Gran Chef Famosos escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje hacia el ex competidor.

Giacomo y el ‘Loco’ compartieron diversos momentos durante la competencia, pues el chef tacneño siempre reprendía al ‘Loco’ por su desorden en la cocina. Cuando el famoso estuvo en el repechaje, fue criticado por Bocchio en la presentación de sus cupcakes.

El chef evaluó la presentación de su primer plato y fue muy directo con el participante: “Si no mejoras tu orden, no nos va a costar seguir eliminándote”. Ante la ‘fría’ respuesta del jurado, los ‘chefcitos’ no dudaron en dedicarle memes a Giacomo Bocchio.

Sin embargo, tras regresar del repechaje, el ‘Loco’ mostró buenos momentos en la cocina. Cuando estuvo el artista invitado Lasso, el cantante elogió su plato. “Está buenísimo, de verdad”, lo halagó sonriendo. Ante sus palabras, el ‘Loco’ Wagner no pudo evitar agradecerle por sus buenos comentarios hacia su preparación. “Lasso tú no solo tienes un oído finísimo, sino que también un paladar muy fino”, afirmó.

Durante la Noche de Eliminación, en la que Leslie Stewart, ‘Loco’ Wagner y Mariella Zanetti se enfrentaron en la cocina, los participantes tuvieron que preparar Alcachofas rellenas. Tras su preparación, el participante fue elegido como el mejor primer plato de la noche con sus deliciosas

Giacomo Bocchio fue el primero en dirigirse a los participantes: “En esta oportunidad han cocinado bien. Los tres han hecho algo bueno”. Sin embargo, el participante no superó las expectativas del jurado con la segunda preparación de la noche, Trucha en costra de quinua con puré de arracacha y salsa de maracuyá.

Tras conocer su eliminación, el ‘Loco’ aseguró: “Estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy. Creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido personas recontra chéveres que me adoran, por lo visto”.

A través de sus redes sociales, Giacomo se despidió del locutor con un emotivo mensaje: “Ha sido un gustazo conocerte @locowagneroficial. Tienes un amigo cocinero para siempre”. ¿Se volverán a ver en un futuro?

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. El Loco Wagner fue el segundo famoso en dejar la competencia, luego del repechaje.