“La hiciste linda”: Fátima Aguilar le desea lo mejor al Loco Wagner tras su salida de El Gran Chef Famosos

Es una buena amiga. Fátima Aguilar se despidió en redes de Christian el ‘Loco’ Wagner, tras su eliminación de la competencia en El Gran Chef Famosos. La conductora de Latina Noticias le deseó lo mejor tras su paso por el programa de cocina.

Aguilar y Wagner se conocieron dentro del concurso, donde se hicieron buenos amigos con el paso de las galas. Ambos fueron eliminados, pero regresaron gracias al repechaje, luego de obtener los dos mejores puntajes durante esta etapa.

Tras regresar al concurso, ambos famosos dieron lo mejor de sí mismos, para superar las expectativas de Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, pero no lo lograron. Fátima fue la primera en dejar la competencia por segunda vez luego de su regreso, pues no deleitó al jurado con la preparación de su Encanelado.

Por su parte, Christian el ‘Loco’ Wagner no superó las expectativas del jurado con la segunda preparación de la noche, Trucha en costra de quinua con puré de arracacha y salsa de maracuyá. Él quedó al frente junto a su querida amiga, Leslie Stewart. Los jurados eligieron a Wagner como el famoso que dejaría la competencia.

Tras conocer su eliminación, el ‘Loco’ aseguró: “Estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy. Creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido personas recontra chéveres que me adoran, por lo visto”.

En su cuenta de Instagram, la periodista compartió una historia, junto a una fotografía de cuando regresaron al programa de competencia. Ella señaló: “¡La hiciste linda, Loquito @locowagneroficial!”. Además, también le deseó lo mejor tras dejar el concurso. “¡Ya nos veremos, bendiciones en todo lo que hagas!”. ¿También extrañarás al Loco Wagner?

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. El Loco Wagner fue el segundo famoso en dejar la competencia, luego del repechaje.