Josi Martínez dio su favorito para la semana final de El Gran Chef Famosos: “Yo me voy por Natalia Salas”

Esta mañana, se presentó en conferencia de prensa la nueva temporada de El Gran Chef Famosos y a sus nuevos participantes. Josi Martínez, uno de los nuevos integrantes de la competición, habló para nuestras cámaras en el día de la presentación de lo que será una nueva entrega de la competencia.

El popular tiktoker destacó la reacción de uno de sus seres queridos más importantes para él al enterarse de su presencia en el programa: su mamá. “Ni bien se enteró de que yo iba a ser parte de El Gran Chef Famosos se emocionó. Le dije que lo haga, pero que también me dé consejos y tips para las preparaciones. Creo que a ella sí o sí la llamaría para que sea mi refuerzo”.

Además de las palabras mencionadas a propósito del inicio de la tercera temporada, Josi Martínez se animó a decir qué plato no prepararía: “Lo que no podría cocinar es un cuy. Yo tenía uno cuando estaba en Amazonas; si me ponen uno al frente yo le daría un beso porque he tenido uno”, sostuvo el joven tiktoker.

Como se sabe, la segunda temporada de El Gran Chef Famosos está llegando a su fin y poco a poco van quedando menos participantes. Ante esto, el participante de la tercera temporada se animó a dar su favorito para esta semana decisiva. “Yo me voy por Natalia Salas, espero que gane”.