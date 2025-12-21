Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, alzó la copa y se convirtió en la gran ganadora de la segunda temporada de Yo Soy 2025. Tras una final llena de tensión, la artista confesó que nunca dio nada por seguro y que vivió cada eliminación con nervios e incertidumbre. “No esperaba tanto cariño, tanto apoyo y tanto reconocimiento”, expresó emocionada.

La ganadora dedicó su triunfo a su familia, especialmente a sus tíos Chumpy y Laura, además de sus padres y hermanos, agradeciendo el apoyo incondicional que la acompañó durante todo el proceso. También tuvo palabras especiales para el público que la alentó noche tras noche: “Vengo desde muy lejos a ver qué pasaba si lo lograba… y lo logré gracias a ustedes”.

Sobre sus compañeros finalistas, destacó que competir con ellos fue un honor y aseguró que “todos son ganadores”. Gabriela afirmó que Yo Soy le deja aprendizajes que van más allá del escenario: trabajo en equipo, pasión y crecimiento personal. Ahora, mira al futuro con ilusión y el deseo de seguir compartiendo su talento con el público que la acompañó hasta la victoria.

