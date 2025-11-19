19 de noviembre 2025 Actualizado el: 18 noviembre 25 | 06:01 pm

¿Necesitas un préstamo, pero no tienes un buen historial crediticio? Como se sabe, esto suele complicar el acceso a financiamiento en bancos y cajas, donde muchas solicitudes son rechazadas solo por la calificación crediticia. Este filtro termina siendo una barrera para quienes buscan una nueva oportunidad.

Prestamype entiende esta situación y por ello, ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones con una evaluación más flexible, enfocada en tu capacidad de pago y no únicamente en tu historial. Es una alternativa ideal para quienes fueron rechazados por el sistema tradicional, pero sí pueden asumir un compromiso financiero.

Además, podrás contar con cuotas ajustadas a tu economía, una tasa competitiva y un proceso rápido, seguro y 100% virtual, sin colas ni trámites excesivos. Descubre si pre-calificas ahora.

Beneficios del préstamo de Prestamype

En Prestamype encontrarás una alternativa justa y flexible, con condiciones adaptadas a tu capacidad de pago. Prestamype tiene como objetivo que puedas cumplir tus cuotas sin dificultades y sin caer en el sobreendeudamiento.

Al solicitar un préstamo, accedes a beneficios diseñados para darte una verdadera segunda oportunidad financiera:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 0.84%

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype cuenta con más de 8 años de experiencia. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Solicita tu préstamo en menos de 1 minuto en la web de Prestamype. INGRESA AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder al préstamo debes cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples con estos requisitos? Precalifica de forma segura y 100 % online con Prestamype hoy mismo AQUÍ.