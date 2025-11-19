Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?
¿Los bancos te rechazan por tu historial crediticio? Con Prestamype puedes obtener un préstamo desde S/15 000 sin que tu comportamiento financiero sea determinante.
Actualizado el: 18 noviembre 25 | 06:01 pm
¿Necesitas un préstamo, pero no tienes un buen historial crediticio? Como se sabe, esto suele complicar el acceso a financiamiento en bancos y cajas, donde muchas solicitudes son rechazadas solo por la calificación crediticia. Este filtro termina siendo una barrera para quienes buscan una nueva oportunidad.
Prestamype entiende esta situación y por ello, ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones con una evaluación más flexible, enfocada en tu capacidad de pago y no únicamente en tu historial. Es una alternativa ideal para quienes fueron rechazados por el sistema tradicional, pero sí pueden asumir un compromiso financiero.
Además, podrás contar con cuotas ajustadas a tu economía, una tasa competitiva y un proceso rápido, seguro y 100% virtual, sin colas ni trámites excesivos. Descubre si pre-calificas ahora.
Beneficios del préstamo de Prestamype
En Prestamype encontrarás una alternativa justa y flexible, con condiciones adaptadas a tu capacidad de pago. Prestamype tiene como objetivo que puedas cumplir tus cuotas sin dificultades y sin caer en el sobreendeudamiento.
Al solicitar un préstamo, accedes a beneficios diseñados para darte una verdadera segunda oportunidad financiera:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype cuenta con más de 8 años de experiencia. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Solicita tu préstamo en menos de 1 minuto en la web de Prestamype. INGRESA AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder al préstamo debes cumplir con estos requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples con estos requisitos? Precalifica de forma segura y 100 % online con Prestamype hoy mismo AQUÍ.