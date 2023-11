Intentó engañar al jurado y explotó una palta en el horno: Revive los mejores momentos de Susan León en ‘El Gran Chef Famosos’

Susan León fue anunciada como una de las flamantes competidoras en esta nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos‘, donde se enfrentará a personajes de los programas anteriores. El objetivo es uno: llevarse el trofeo a casa. Como se recuerda, la recordada actriz obtuvo el tercer puesto cuando pisó la cocina del programa.

En su momento, Susan fue una de las favoritas para convertirse en la ganadora de la primera temporada. Además, fue de las favoritas del público gracias al empeño que emplea al momento de preparar los platos. A pesar de que fue la segunda eliminada, regresó en el repechaje y se quedó con el tercer lugar.

Para llevarse la gloria en esta nueva sesión de El Gran Chef Famosos, tendrá que competir contra Mónica Torres, Mauricio Mesones, el ‘Loco’ Wagner, el ‘Flaco’ Granda, Armando Machuca, Karina Calmet, Miguel Vergara, Mayra Goñi, Junior Silva y Milene Vázquez.

Susan León reconfirmó “Karma” de Peláez

Este primer gran momento de Susan ocurrió cuando el “karma” de Peláez fue tomando más protagonismo en el programa. Ricardo Rondón había asegurado hace unos días que “todo empieza a salir mal” cuando el conductor está cerca. Y en esa oportunidad le tocó comprobarlo a Susan León. José Peláez se encontraba al lado de la estación de la participante cuando el relleno se cayó al piso. Sin embargo, ella le puso paños fríos a la situación: “No hay nada que no tenga solución”.

La palta explosiva

Los jurados y José Peláez estaban pidiendo a los participantes que se apuren con la presentación del plato. Cuando faltaban pocos minutos para terminar la preparación, la palta que preparaba Susan León en el horno se hizo trizas dentro del horno. “Explotó la palta de Susan, explotó finalmente”, comentó Javier Masías.

Cuando confundió el culantro con perejil

Todos en algún momento han confundido el culantro con el perejil. Susan León no fue ajena a esta situación y también estuvo en esa difícil posición. Fueron los jueces quienes le hicieron saber que se había equivocado con el producto. “¿Por qué estás usando perejil?”, le preguntó Nelly Rossinelli. Tras ello, la recordada modelo fue rápidamente hacia el almacén para traer culantro.

Nelly Rossinelli y Susan León cantaron “El Rey”

Susan León se encargó de dar una serenata en ‘El Gran Chef Famosos’ a pedido de Korina Rivadeneira, quien, gracias a haber ganado el ansiado “beneficio”, tenía el poder de mandar a sus contrincantes a cantar a fin de retrasarlos en su preparación. Korina había enviado a cantar a varios compañeros y luego le tocó turno a Susan León, quien a pesar de que se quejó luego en el confesionario con esta frase: “Mariachis, charros. Yo no he venido a cantar, he venido a cocinar”, durante el “castigo” se animó incluso a hacer dueto junto a la ‘Reina de los pericotitos’.

Intentó engañar a Javier Masías

Este momento fue muy divertido. Susan León intentó engañar al jurado tras decirles que tenía preparado sus dos platillos. No obstante, sólo tenía uno. La actriz no pudo realizar dos porciones del primer plato del programa que fue una papa a la huancaína a la chiclayana. Cuando llegó el momento de la presentación, los jueces se percataron de que le faltaba un plato y se lo hicieron saber.

Puedes ver más momentos divertidos de esta querida participante por nuestra cuenta de Youtube:

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. A ellos se sumaron Armando Machuca y Marya Goñi (participantes de la 3era temporada), Karina Calmet y Miguel Vergara (participantes de la 1era temporada) y Junior Silva (participante de la 2da temporada).

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.