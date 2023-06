“Golpe bajo, pero soy duro de matar”: Rondón a Masías por decir que su favorita era Karina Calmet

Durante la presentación del programa, Javier Masías, jurado de El Gran Chef Famosos, hizo una confesión de lo que pensaba al inicio de la primera temporada

“Desde las primeras semanas, no lo dije porque uno no puede influir en los resultados con sus propias expectativas y valoraciones. Pero sí visualicé a la señora Calmet compitiendo el día de hoy”, comentaba Javier Masúas.

Estas declaraciones no le gustaron para nada al participante Ricardo Rondón, que en el confesionario comentó: “Golpe bajo, me quieres bajar la moral, me quieres achicolapar, me quieres hacer pensar que no puedo ganar. Te equivocas, soy duro de matar”.

Javier Masías, conversando con Peláez, también se refirió a Susan y a Ricardo: “Pero hay que decir que estos señores han crecido ante el desafío, que no es muy fácil de hacer, la mayoría fracasa. Yo siento que son un gran mensaje para la mayoría de personas que nos están viendo, que están viendo el crecimiento de dos personas que inesperadamente ganan conducción, habilidades, un estado mental bien limpio que los va a llevar a la final, suerte”, concluyó el crítico de cocina.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.