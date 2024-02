“Eres un grande en la música”: Así despidió Giacomo Bocchio a Mauricio Mesones de la cocina de El Gran Chef Famosos

Mauricio Mesones se convirtió en el segundo eliminado de esta noche en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Pese a su intento por convencer al jurado con su bola de oro, el cantante no consiguió pasar a la etapa final del programa culinario de Latina Televisión.

Pero, antes de abandonar definitivamente la cocina, el jurado le dedicó algunas palabras en reconocimiento por su esfuerzo. “Para mí ha sido un verdadero placer verte evolucionar en esta cocina. Hubo momentos en los que te bajoneabas, y después conectabas de nuevo. Hoy has estado comprometido con el trabajo. Lo has hecho bien, hermano. Lo has hecho realmente bien. La vez pasada te fuiste con este mismo plato, pero hay un mundo de diferencia entre lo que entregaste en esa oportunidad y lo que has entregado hoy día. La parte interna de tu bola de oro fue la mejor, pero hay manuales para la decoración. Eso es algo que no necesitas en la vida porque ya eres un grande en la música, pero en esta cocina sí se necesita”, aseguró el chef Giacomo Bocchio.

Por su lado, Nelly Rossinelli también le aseguró que, en esta oportunidad, no se iba por un mal plato. “Esta vez te vas con un plato súper bueno. Pero han estado ahí como caballos en una carrera. De verdad que para mí ha sido un placer ver todo lo que has logrado en esta cocina y un placer conocerte también. Te deseo lo mejor siempre”, agregó la ‘mamá de los pericotitos’.

Por último, Javier Masías emocionó a Mauricio con sus palabras: “Me llama la atención dos cosas. La primera es que dices que no ha sido suficiente; pero si estás aquí en este momento es porque has sido suficiente y has sido bastante más de lo que estábamos esperando. Dices que no se va el que no se olvida. Mira, yo he estado de viaje y han sido 12 las personas que me han pedido que no te eliminemos. Yo creo que no te vas con la olla de oro, pero te vas con todo el cariño de toda esa gente. Creo que no hay mayor tesoro que el corazón de todos los peruanos, así que cuídalo. Y nada, nos vemos en la cumbia”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vazquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva, Armando Machuca, Nico Ponce y Milene Vazquez.