El ‘Loco’ Wagner le pide a Peláez que ya no le diga ‘La Bruja’ por esta curiosa razón | El Gran Chef Famosos

Como se sabe, José Peláez y Christian Wagner tienen una relación amical desde hace años. Incluso, el presentador del programa logró traer un apodo que el competidor ya tenía en el olvido. Sin embargo, en esta ocasión le pidió que por favor ya no le dijera así. Acá te revelamos la razón.

Peláez tiene la costumbre de pasar estación por estación viendo cómo van los participantes con sus preparaciones. Cuando habló con el ‘Loco’, aseguró que sigue haciendo del as suyas y por ello le seguiría diciendo ‘La Bruja’. Rápidamente el locutor de radio le comentó que, de todo corazón, no quería que lo siga llamando de esa forma porque le molestaba. “Mi abuela no entiende la chapa”, fue lo que acotó.

Este viernes 05 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” los participantes tendrán que asumir el importante reto de preparar una “Black Velvet”. Sin embargo, esa no es la única sorpresa.. ¡De manera grupal todos tendrán que obtener la aprobación del jurado!

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.