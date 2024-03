El Gran Chef Famosos X2: Jota Benz confiesa ser el que tiene antojos en el embarazo de Angie Arizaga

Jota Benz y Angie Arizaga anunciaron que se convertirán en papás hace algunas semanas. Los artistas hicieron de conocimiento pública esta noticia con bombos y platillos a través de sus redes sociales. Por este motivo, Armando Machuca les consultó cómo se sentían al respecto. “Me siento bien, Armando, que me digas Don Jota porque soy futuro padre”, comenzó diciendo el cantante.

Muy fiel a su estilo, el cómico le preguntó si estaba sintiendo algunas contracciones. Para sorpresa de muchos, Jota reveló que sí. “Todo, hermano. Tengo nauseas, antojos, me sirvo la comida y se me va el apetito”, expresó. Además, añadió que no se trata de cualquier tipo de antojo, sino de los gourmets, pues no cualquier comida puede saciarla.

Este jueves 21 de marzo se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas deberán dejar toda su sazón en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

