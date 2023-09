El Gran Chef Famosos: ¿qué dijo Flavia Laos sobre el programa?

¿Estás de acuerdo? Flavia Laos, reconocida modelo y creadora de contenido en redes sociales, habló sobre El Gran Chef Famosos y lo que será la cuarta entrega del reality de cocina que se transmite a través de las pantallas de Latina y latina.pe. Además de eso, la famosa habló sobre la posibilidad de llegar a la cocina del canal.

Sobre El Gran Chef Famosos, Flavia Laos dio a conocer una noticia que no todos sabían. “Voy a ser sincera, me han llamado para varias temporadas, pero ¿saben cuál es el problema? Mis tiempos. Yo paro viajando y tengo que quedarme un mes y medio para toda la temporada”.

Además de eso, Flavia Laos sostuvo que hubo la chance de poder llegar a El Gran Chef Famosos a propósito del avance de la cuarta temporada del reality de cocina. “Me gustaría, me encantaría estar ahí, siento que haría el ridículo, me estaría enfrentando con algo que nunca me ha salido bien, pero lo haría igual, sería interesante”.

¡EL CAOS CONTINÚA 🤩🔥! Te mostramos a los 6 primeros participantes de #ElGranChefFamosos – Cuarta temporada 💥📺 pic.twitter.com/z93JR9FV4k — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) September 27, 2023

Cabe destacar que la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos fue anunciada el último martes durante la emisión del programa y el último corte comercial. Con seis de doce concursantes confirmados, estos son los participantes que hasta el momento participarán: Renato Rossini, Ximena Hoyos, Tilsa Lozano, Guillermo Castañeda, Saskia Bernaola y Sergio ‘el Checho’ Ibarra.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Posterior a ellos, Sirena Ortiz y Rocky Belmonte dejaron la competición, respectivamente