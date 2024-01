Junior no entregó plato de Fajitas: ¿Qué le dijo el jurado de El Gran Chef Famosos?

No emplató. Junior Silva sorprendió a todos los jurados de El Gran Chef Famosos al no entregar “Fajitas mixtas con sour cream y pico de gallo”. El actor no llegó a tiempo con su preparación y dejó el plato vacío para el jurado.

Ni bien llegaron los jueces de El Gran Chef Famosos, Junior se disculpó. “Junior no has cumplido con nada. No tiene sentido que pruebe esto. Pero yo tengo fe en ti, hermano. En el siguiente plato te vas a lucir”, lo animó Giacomo Bocchio.

Este sábado 06 de enero, “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Armando Machuca, Milene Vázquez, Mayra Goñi, Christian Ysla, Nico Ponce y Junior Silva deberán presentar un plato libre al exigente jurado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para esta temporada?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de la competencia?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.