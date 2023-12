El Loco Wagner revela información que pondría en peligro la relación de Ale Fuller con Renato Jr en El Gran Chef Famosos

Pero no son chismosos. Mónica Zevallos se acercó a la estación de Christian “El Loco” Wagner para verificar su preparación de tequeños de pavo en El Gran Chef Famosos. Cuando llegó a la estación del artista, este le confesó lo que vio entre Mayra y Renato Jr.

“La veo triste a Ale”, le comenta el Loco a Mónica Zevallos. Por su parte, la conductora le reveló lo que vio hace unos días: “Se siente sola. No quiero chismear, pero el otro día vi a Mayra abrazado a fenomenal“. Esto sorprendió al Loco, pero también le dio la razón: “Creo que Fenomenal le ha echado el ojo a Mayra. No soy chismoso, pero me parece que sí”.

Este martes 26 de diciembre, “El Gran Chef Famosos: La Revancha” se vuelve todo un caos con los seis participantes: Christian El Loco Wagner, Mónica Torres, Ale Fuller, Milene Vázquez, Armando Machuca y Santi Lesmes. Los concursantes deberán preparar comidas con el famoso recalentado: aguadito de pavo y tequeños de pavo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano.