El Gran Chef Famosos: Mathías Brivio le reclama a Gino Assereto por darle carne difícil de trabajar

Gino Assereto está haciendo de las suyas en el programa. El influencer está decidido a pasar de ronda sí o sí. Para ello, estaría jugando sus cartas y al parecer no le importaría hacer algo de “trampa”. Primero intentó distraer a Flavia Laos, ahora le entregó una carne complicada a Mathías Brivio, quien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. “Gino, no creas que te di la carne con más nervios a mí. No creas que no me di cuenta”, sentenció.

El modelo se animó a mencionar que todo se trataría de un “secreto” para que su carne esté en el mejor de los estados. “No creas que no me di cuenta”, volvió a repetir el experimentado conductor de televisión. “Ese es el secretito, mientras más grasa mejor te sale”, sentenció.

Este martes 16 de abril, empieza una nueva semana en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Giovanna Valcárcel, Flavia Laos, Zelma Gálvez, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar caer en la temible Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.