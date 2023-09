El Gran Chef Famosos: la vez en la que Tilsa Lozano cocinó para su pareja

Dispuesta dejar todo en la cocina. Luego de que la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos hiciera su anuncio oficial además de conocer a sus primeros seis integrantes, una de ellas fue muy aclamada y solicitada por el público en redes sociales. Tilsa Lozano, reconocida modelo, formará parte de la competición, pero no sería la primera vez que tenga incidencia en el mundo de la gastronomía.

Como se sabe, el reality de cocina reúne a un grupo de famosos que no han tenido mucha experiencia en el mundo culinario. Este es el caso de Tilsa Lozano, quien a pesar de que ha tenido un paso fugaz por la cocina, no tiene tanta experiencia chef y llega a tratar de aprender y dar lo mejor de sí misma. A propósito de ello, la nueva participante habló sobre las veces en las que ha tenido incidencia en la cocina.

¡EL CAOS CONTINÚA 🤩🔥! Te mostramos a los 6 primeros participantes de #ElGranChefFamosos – Cuarta temporada 💥📺 pic.twitter.com/z93JR9FV4k — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) September 27, 2023

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la vez en la que cocinó?

En una entrevista para el diario El Comercio, Tilsa Lozano reveló que desde hace algunos años suele aventurarse en la cocina, todo con la intención de engreír a su pareja e intentar lucirse en la cocina. La modelo estará presente en la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos y pretende mejorar sus dotes para la gastronomía.

“Aunque parezca que no, tengo mis encantos culinarios. No cocino muy seguido, pero los pocos platos que hago me salen muy ricos. A Jackson le gusta mucho mi sazón, siempre repite el plato cuando cocino yo. Le encanta que le haga milanesas estilo argentino con puré de papas”. De esta forma, Tilsa Lozano aseguró que ha incursionado en la cocina con la intención de deleitar a sus seres queridos.

Cabe resaltar que Tilsa Lozano no será la única participante que estará en la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos. Durante la emisión del programa del martes y casi al llegar al término del mismo, se pudo mostrar a los seis primeros nuevos integrantes del reality de cocina. Junto a la modelo fueron presentados Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Guillermo Castañeda, Saskia Bernaola y Renato Rossini, quienes prometen muchísimos momentos entretenidos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.