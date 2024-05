El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Mathías NO soporta las interrupciones de Flavia

A Flavia Laos se le otorgó la cocina justo detrás de su compañero Mathías Brivio. Por ende, la participante de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” se planteó el objetivo de fastidiarlo lo máximo posible.

En su primer intento por distraer a su rival fue hacerle varias preguntas mientras empezaba con su preparación. “Mathías… ¿Cómo se dora la carne?”, le cuestionó Flavia. “No estoy”, dijo tajante Mathías.

Pero, en el confesionario, el participante se explayó sobre la razón por la cual no le hizo caso a la influencer. “Flavia, hoy concentradita en tu trabajo que yo me tengo que concentrar en el mío. No quiero ir a eliminación”, aseveró.

Este viernes 17 de mayo, se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes luchan por su permanencia y para evitar la temida Noche de Eliminación. ¿Quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.