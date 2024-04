El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Juan Carlos teme no tener la misma cábala que sus compañeras

Juan Carlos Rey de Castro llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante” con el objetivo de no caer en la Noche de Sentencia. Sin embargo, ni bien pisó el set notó la “cábala” de sus compañeras que le podría jugar en contra.

Todas las concursantes de la noche se habían amarrado el pelo en un moño. “Preocupado porque estoy sin moño. Soy el único sin moño acá. No sé si eso me va a afectar (…) ¿Será una ventaja eso de tener moño? ¿Por qué no me avisaron? Me hubiese puesto moño”, dijo el protagonista de “Papá en Apuros”.

Este miércoles 17 de abril se vive la segunda noche de la cuarta ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Lita Pezo, Juan Carlos Rey de Castro, Dorita Orbegozo y Ekaterina Konysheva se enfrentan en la cocina para salvarse de la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

