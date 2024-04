El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Giovanna Valcárcel, la reina de la manifestación, quiere alzar la olla de oro

Desde que pisó la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”, Giovanna Valcárcel mostró total disposición de aprender para avanzar en su camino hacia la ‘Olla de Oro’. Pero, este viernes, el conductor José Peláez descubrió uno de sus “trucos”.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Lita Pezo intenta ganar la aprobación de Javier Masías con su melodiosa voz

El presentador leyó su cuaderno de apuntes, donde había una curiosa frase: “Soy exitosa, soy feliz”. Al ser descubierta, Giovanna compartió más sobre su “técnica”: “Son mis decretos. Me hablo bonito, porque si no me hablo bonito… Me hablo bonito siempre”.

Pero no solo eso. En el confesionario, la participante aseguró que el primer día en la cocina escribió en su cuaderno: “Soy la ganadora de El Gran Chef Famosos, El Restaurante”.

Este viernes 12 de abril se transmite la segunda noche de la tercera ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.