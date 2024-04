El Gran Chef Famosos: Ekaterina Konysheva duda de los consejos de Peláez por su fama de “cortar mayonesas”

José Peláez se acercó a la estación de Ekaterina Konysheva con la finalidad de conversar un poco con la participante. El presentador incluso se animó a recomendarle algunas técnicas para que pueda preparar la mayonesa. Sin embargo, la actriz la escuchó muy temerosa porque no sabe si seguir sus consejos o no.

Esto se debe a que el conductor se ha hecho de una fama bastante interesante, pues en algunos pasajes del programa muchas cometió el error de cortar la mayonesa de los competidores. “A ti te conocen como el rey de cortar mayonesas. No sé si acerta caso o no, me da cierta incertidumbre”, mencionó la famosa en el confesionario.

Este jueves 11 de abril se vive una intensa noche en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Emilram, Flavia Laos, Lita Pezo, Dorita Orbegoso y Ekaterina Konysheva se enfrentan en la cocina para evitar abandonar la cocina de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

