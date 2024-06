El Gran Chef Famosos: Cint G se convierte en la nueva Reina de la Chicha ¿DARK?

Cint G estaba decepcionada de caer, nuevamente, en la temida Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Por eso, dejó de ser la Reina de la Chicha Pop para convertirse en la Reina de la Chicha DARK.

“A partir de hoy no voy a cantar canciones felices, no voy a estar tan rosa (solo mi cabello) porque es una manera de manifestar que estoy ansiosa porque me quiero quedar”, aseguró la hija de Tongo.

Incluso, cantó su versión de “La Pituca” con un tono triste. “Ahora soy la reina de la chicha dark, voy a cantar canciones tristes y oscuras”.

Este viernes 14 de junio se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Uno de los cuatro participantes sentenciados ABANDONARÁ la competencia culinaria de Latina Televisión, ¿quién será?

