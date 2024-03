El Gran Chef Famosos: Angie Arizaga se arrepiente de no llevar clases de cocina con su mamá

Angie Arizaga se mostró sumamente estresada en medio de la preparación del reto culinario de este jueves en “El Gran Chef Famosos”. Pero eso no fue todo, si no que reconoció que su falta de conocimiento en la cocina se debe a una decisión que tomó cuando era joven.

Luego de cantar “Llorar y llorar” de Jesse y Joy, la participante añadió: “Ay, ¿por qué nunca entré a la cocina cuando estaba mi mamá? ¿Por qué, cuando era chibola mamá, no me enseñaste a cocinar? Mira cómo estoy sufriendo para cortar los vegetales. Los bastones tengo que estar midiendo con centímetro para que me salga perfecto”.

Este jueves 28 de marzo se vive la segunda noche de la ronda final en “El Gran Chef Famosos x2”. Las cuatro duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Angie Arizaga y Jota Benz; Steve y Austin Palao; y Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga se enfrentan en la cocina por continuar en competencia para alzar la ansiada ‘Olla de Oro’.

