El Gran Chef Famosos: Ale Fuller, Mónica Torres y Junior Silva primeros salvados de la Segunda Temporada

Ale Fuller, Mónica Torres y Junior Silva son los primeros salvados de la Segunda Temporada de El Gran Chef Famosos. Los participantes fueron elogiados por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli por su gran sazón en los dos desafíos de la noche.

Como primer reto los famosos tuvieron que preparar sesos rebozados con salsa criolla. El ingrediente causó una gran sorpresa para todos puesto que ninguno se esperaba que esta sea la primera receta a seguir. Mr. Peet ganó el beneficio por presentar un buen plato, no obstante, terminó cayendo en sentencia.

En el segundo desafío, tallarines verdes con bistec apanado, Belén Estevez y Jesús Neyra no pudieron satisfacer a los especialistas en cocina por lo que terminaron yendo a noche de sentencia.

El Gran Chef Famosos EN VIVO

9:45 p.m. Jesús Neyra, Mr. Peet y Belén Estevez pasaron a noche de sentencia.

9:43 p.m. Ale Fuller es la segunda participante salvada por el jurado.

9:41 p.m. Mónica Torres es la primera salvada de la noche.

9:39 p.m. Jesús Neyra es el primer sentenciado.

9:21 p.m. ¡Acabó el tiempo! El jurado probará los platos de cada participante y decidirá quién se salva y quién irá a sentencia.

9:02 p.m. El segundo plato de la noche será bistec apanado con tallarines verdes. Como Mr. Peet se llevó el beneficio tendrá lista la carne de res, sin embargo, sus compañeros no la tendrán tan fácil.

8:55 p.m. ¡Felicitaciones Mr. Peet! El reconocido locutor se llevó el beneficio por presentar el mejor primer plato.

8:47 p.m. ¡Acabó el tiempo! Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli pasarán por las estaciones probando los platos de cada participante.

8:31 p.m. Como primer desafío de la temporada los famosos deberán preparar sesos de ternera rebozados con salsa criolla.

8:27 p.m. Hoy los participantes deberán cocinar dos platos y tres serán sentenciados al terminar la preparación del segundo.

8:12 p.m. ¡Empezó la segunda temporada de El Gran Chef Famosos! Jesús Neyra, Mr. Peet, Ale Fuller, Mónica Torres, Junior Silva y Belén Estevez están preparados para deleitar al jurado con su sazón.

La Previa

Hoy, 22 de junio, a las 8:00 p.m. inicia la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. En esta nueva edición 12 nuevos famosos asumirán el reto culinario y tratarán de convertirse en ‘El Gran Chef’. Como parte del elenco estarán el locutor Mr. Peet, el cantante Jimmy Santi, la ex Miss Perú Laura Spoya, el actor Junior Silva y las actrices Ale Fuller y Mónica Torres.

A las icónicas figuras ya mencionadas se le sumarán otras seis celebridades: Antonio Pavón, Natalia Salas, Belén Estévez, Katia Palma, Jesús Neyra y Mauricio Mesones, quienes en cada programa lo dejarán todo en la cocina.

Sigue aquí el minuto a minuto del gran estreno de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos.

¿Quién ganó la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

El ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos fue Ricardo Rondón. El participante superó a Karina Calmet en la Gran Final y se llevó el trofeo de ‘El Gran Chef’. El reconocido conductor de televisión no pudo contener las lágrimas al consagrarse campeón.

“Es algo que no esperaba, estaba pasando por un momento difícil y este programa me ha dado una enorme alegría… El Gran Chef Famosos me deja como lección que no hay que negarse a enfrentar nuevos retos y dejar tus miedos de lado”, comentó.

Patricio Suárez-Vértiz acompañó a Ricardo Rondón en la obtención del título. Desde el inicio del programa la dupla demostró su fuerte lazo de amistad en múltiples ocasiones, es por esto que el célebre intérprete de ‘Disco bar’ estuvo presente en la Gran Final para darle ánimos a su amigo.

¿Qué se llevó Ricardo Rondón tras coronarse como ‘El Gran Chef’?

El ganador del reality de cocina se llevó un trofeo con temática del programa de cocina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.