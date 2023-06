El Gran Chef Famosos: Patricio Suárez-Vértiz acompañó a Ricardo Rondón a escuchar el veredicto del jurado

A nada de conocer al ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos, Ricardo Rondón y Karina Calmet recibieron una última sorpresa.

La ex Miss Perú recibió a su familia en el set. Como se recuerda, su hija Naelah estuvo presente en una de las ediciones y ayudó a su mamá en la cocina. Por su parte, Ricardo Rondón no pudo contar con la presencia de su hijo, el cuál se encuentra fuera del país, no obstante, no se quedó solo puesto que Patricio Suárez-Vértiz regresó para darle ánimos a su amigo.

La dupla protagonizó momentos icónicos durante la primera temporada. Además, han demostrado su amistad en múltiples ocasiones.

¿Dónde ver todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué premio se llevará el ganador de El Gran Chef Famosos?

Ricardo Rondón y Karina Calmet son los dos participantes que llegaron a la final. Hoy uno de ellos será eliminado, mientras que los otros dos se disputarán un trofeo con temática del programa de cocina y se llevará el título de ser El Gran Chef Famosos.