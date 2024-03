Damián y El Toyo se quieren ganar el corazón de “Malasías”, pero los choteó por “aduladores” en El Gran Chef Famosos

Los jurados tienen la costumbre de pasar estación por estación en busca de darle los mejores consejos a los participantes. Esta vez, Javier Masías hizo lo propio y le dio un par de indicaciones a Damián y El Toyo para que puedan mejorar su preparación. No obstante, el bromista le indicó al juez que ya lo había realizado. “Ya lo había escuchado de usted, señor Malasías”, expresó.

Javier Masías no se hizo problemas y le lanzó contundente mensaje con el que rompió todas sus esperanzas. “Su adulación no me sirve para nada. Así que usted demuestre porqué ha sido el primer clasificado en el retorno de este repechaje”, sentenció. Para los bromistas, esto fue dar pie a que en un futuro ellos se pueden ganar su corazón.

Este viernes 8 de marzo, se vivirá la etapa post repechaje, donde vuelven a la cocina la dupla conformada por Damián y El Toyo. Además, ahora todos los competidores tendrán que dar lo mejor de sí mismos, pues ninguno querrá irse eliminado.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

oX0brX7BnJ

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.