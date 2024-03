Damián nombrado como el ladrón de El Gran Chef Famosos: “Esto es un complot”

En los últimos episodios, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo no han dejado de recordarle a Damián Ode la ocasión en que les “robó” el chocolate de sus chocotejas que no pudieron usar para completar con el encargo. Pero la situación no ha quedado ahí. En el episodio de este sábado de “El Gran Chef Famosos X2”, otra dupla acusó de ladrón a Damián.

Se trata de Steve y Austin Palao, quienes aseguraron que su rival se había llevado su bandeja para poner el chancho. “Tenemos una denuncia. Damián se ha llevado el samovar”, lo acusó Steve ante Peláez.

El conductor pidió calma y solicitó que el acusado responda a las acusaciones. “Damián, así no vas a limpiar tu imagen”, precisó Peláez. “Esto es un complot”, es lo único que atinó a decir Damián en ese momento; aunque, poco después, se dio cuenta que realmente se había llevado el samovar de los Palao.

Este sábado 23 de marzo se vive la segunda noche de la etapa semifinal de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas se enfrentarán en la cocina de Latina Televisión para llegar a la recta final y tentar la oportunidad de llevarse la ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

