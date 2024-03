Damián no aguanta el ritmo del baile y pide a gritos que terminen el reto de danza cubana: “¡Corta ya!” | El Gran Chef Famosos

Llegó el turno de que Damián y El Toyo muestren sus mejores pasos de baile al estilo cubano. Los bromistas están dejando el alma en la pista de baile, pero poco a poco Damián empieza a desgastarse y no puede dar su 100%. El bromista está sumamente agotado y exige -ante la mirada de su compañeros- que terminar con el reto de una vez.

“Un, dos, tres. Maaaaambooooo”, gritó Damián cuando comenzó a bailar, pero la energía se le comenzó a ir a pocos. “Nooo, ese baile. El baile de Shakira, no lo puede hacer. Ya no, Damián. Ya eres papápa”, fue el comentario de Rodrigo Sánchez Patiño al ver c ómo su compañero se desgastaba. “¡Yaa. Cortaaaa. Cortaaaa!”, fue el grito al cielo que dio Damián.

Este viernes 8 de marzo, se vivirá la etapa post repechaje, donde vuelven a la cocina la dupla conformada por Damián y El Toyo. Además, ahora todos los competidores tendrán que dar lo mejor de sí mismos, pues ninguno querrá irse eliminado.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.