Christian Ysla promete traer de regreso a Armando Machuca para la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos

Traerá a su amigo de vuelta. Christian Ysla promete traer como refuerzo a Armando Machuca, actual participante de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos. El actor será uno de los nuevos competidores de la cuarta temporada del formato de cocina.

Ysla agradeció la oportunidad y contó que llega con toda la fuerza, para vencer a sus compañeros en la cocina. “Estoy contento, vengo a ganar”, afirmó. Además, el actor le dijo a Peláez que llega al programa para que más gente lo puda conocer. “Mucha gente ya no me conoce. Hay gente que me veía y ya se murió. Vengo a sembrar público”, señaló generando las risas del público.

Finalmente, y para sorpresa de todos los chefcitos, Christian contó que llamaría a su gran amigo Machuca, quien ya conoce del formato de cocina, para que lo ayude en la competencia. “Llamaría a Armando Machuca, para que regrese en la cuarta”, indicó.

Este martes 3 de octubre se vivió la conferencia de prensa de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. El novedoso programa ha revolucionado la televisión nacional y cada vez son más las familias peruanas que disfrutan de la originalidad de sus contenidos.

Tras tres exitosas temporadas, la cuarta edición del reality de cocina llegará este lunes 9 de octubre a las 8:00 p.m. bajo la conducción de José Peláez y la experiencia gastronómica de los tres jurados: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

¿Dónde ver la Conferencia de prensa de El Gran Chef Famosos?

El Gran Chef Famosos brindó una conferencia de prensa por su Cuarta Temporada. Si no te quieres perder todo lo que dijeron los nuevos famosos, el jurado y José Peláez en la Conferencia de prensa, puedes verlo a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.

¿Dónde ver TODOS los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera, segunda y tercera temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿A qué famosos veremos en la cuarta temporada?

La modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola fueron los cinco primeros famosos en ser revelados.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores. También se encuentran Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla. Ellos son los otros cinco famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.