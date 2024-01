‘Chefcitos’ quieren esconder los panetones para que Mauricio no extrañe a Machuca | El Gran Chef Famosos

La eliminación de Armando Machuca cautivó a todos los fans de “El Gran Chef Famosos”. Gran parte de la audiencia pudo conectarse con él debido a su insuperable carisma y magníficas actuaciones dentro de la cocina. Lamentablemente tuvo que abandonar la competencia tras no convencer al jurado con su preparación. El hecho no solo impactó al público, uno de los afectados también es Mauricio Mesones.

El cantante fue uno de los participante que más logró congeniar con Machuca, ambos se volvieron inseparables en la cocina y regalaron momentos divertidos a todos los fanáticos. Sin embargo, con la salida del cómico, ahora Mesones está sufriendo porque se quedó sin su “partner” de bromas.

Es imposible no recordar sus locuras, una de ellas estaba muy ligada al panetón. Mauricio siempre apareció en momentos totalmente randoms a invitarle un pedazo de este producto a Armando. Los ‘Chefcitos’, preocupados por ello, decidieron ocultarle todos los panetones a Machuca con el fin de que no lo extrañe más.

Yo apenas aparezca un panetón para que Mauricio no los vea y se ponga triste porque Armando ya no está y no le podrá dar panetón 😭😭😭#TeamCarichuca #Egcf #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/iNbfJG208Z