Cero pescado en su cocina: Sirena Ortiz se niega a la comida marina en El Gran Chef Famosos 

La actriz peruana Sirena Ortiz es uno de los doce participantes que se unen a la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. En medio de la conferencia de prensa, la joven confesó que no quiere que la manden a cocinar comida marina porque es muy complicado para ella.

Ante la pregunta de Latina sobre cuál sería el plato que no soportaría cocinar, Sirena Ortiz fue muy sincera y respondió lo siguiente: “Yo creo que comida marina. La comida marina sí se me hace un poco complicado. No he hecho comida marina, así que ahí se me podría complicar”.

Además, Ortiz confesó que ha aceptado el reto de El Gran Chef Famosos porque desea aprender a cocinar. “Yo he venido aquí a asumir retos, desafíos, y voy a dar todo de mí. De eso estoy segura y les prometo que voy a dar todo de mí. Aquí todo puede pasar”, añadió.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. En tanto, Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje. Sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. En la recta final, Mónica Torres y Mr. Peet también le han dicho adiós al programa.