Celine Aguirre sigue cocinando pese a fuerte quemadura en Noche de Eliminación de El Gran Chef Famosos

Las hermanas Aguirre acababan de sacar su enrollado de pavo del horno. Pero, en un descuido, Celine agarró la bandeja caliente y se quemó la mano en la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos X2”. Pese al dolor, la participante siguió cocinando para emplatar su preparación.

“Me quemé. No estoy bien, pero no importa. No quiero que me cures ahorita, tenemos que avanzar (…) Agarré esto que está hirviendo y me olvidé de que estaba caliente”, explicó la gemela de Marisol ante las cámaras.

Este sábado 16 de marzo se vive la temida Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Ximena Díaz y Pancho Cavero; y Steve y Austin Palao deberán luchar por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.