Beatríz Martínez sobre El Gran Chef Famosos: “Me ayudó a posicionar mi nombre y que cumpla mis metas”

Beatriz Martínez, más conocida como ‘La Herbolaria del Pueblo’, ha sido una de las participantes más reconocidas y queridas durante la tercera temporada. La concursante tuvo momentos muy recordados durante el reality de cocina y además de eso, pudo hacerse mucho más conocida entre sus seguidores y los de la competición.

En una entrevista brindada al diario El Comercio, Beatriz Martínez destacó lo que fue su paso por El Gran Chef Famosos. “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Me enseñó a ser fuerte y valiente. Me convirtió en una mujer de retos, renovada y empoderada”. De esta forma, ‘La Herbolaria del Pueblo’ mencionó la importancia del reality de cocina en su vida.

Por otro lado, ‘La Herbolaria del Pueblo’ también destacó que el concurso de cocina le sirvió de mucho para sus proyectos personales. “Me ayudó a posicionar mi nombre y está haciendo que cumpla mis metas. También me gustaría sacar un libro con mis recetas naturales y compartir cómo influye el tema de la alimentación en la salud del cuerpo y en las emociones”.

Cabe destacar que Beatriz Martínez, ‘La Herbolaria del Pueblo’, participó durante la tercera temporada de El Gran Chef Famosos junto a otros 11 concursantes. Lamentablemente y para sus intereses, ella fue eliminada y no pudo volver durante la etapa del Repechaje. ¿Fue tu participante favorita durante la tercera temporada?

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.