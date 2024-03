“Aquí hay magia”: Ximena y Pancho fueron eliminados de El Gran Chef Famosos entre aplausos

Tras una intensa Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”, el jurado especializado tuvo que tomar la difícil decisión de eliminar a una de las duplas para siempre de la competencia culinaria de Latina Televisión.

Al final de la noche, la dupla de Ximena Díaz y Pancho Cavero tuvo que despedirse de la competencia. El primero en mostrar su tristeza por abandonar el programa fue Pancho: “Somos una pareja más sólida. Necesitábamos este espacio (…) Aquí hay magia. Yo había perdido la magia de la televisión y aquí hay magia. De verdad, todos en mi corazón toda la vida”.

Por su lado, la actriz de “Papá en Apuros” también agradeció por la oportunidad: “Y gracias porque, de hecho, he aprendido un montón. La cocina nunca ha sido lo mío, así que es bonito tener algo nuevo en la vida. Me ha encantado estar acá, conocer a la gente que he conocido y es un aprendizaje todo en la vida. Para mí es alegría siempre”.

