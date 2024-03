Angie Arizaga y Jota Benz confirman que se convertirán en padres: “Es el resultado del amor más grande” | El Gran Chef Famosos

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a todos sus fans al anunciar que se convertirán en padres por primera vez. Esta mañana, la pareja confirmó que estaban “cocinando” una sorpresa. La modelo está en la dulce espera luego de varios meses d espera. Ahora, su familia crecerá y dentro de pongo tendrán al heredero entre sus brazos.

A través de sus redes sociales, Angie y Jota contaron con mucha emoción esta noticia, pues el bebé que está en camino es el resultado del mutuo amor que se tienen. “La Bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia”, escribieron su cuenta de Instagram.

Los participantes de “El Gran Chef Famosos X2”, explicaron los motivos por los que no podía quedar en estado de gestación. “Tenía mucho desordenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la Bendición, cuando vi el embarazada en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuche sus hermosos latidos, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo”, escribió Angie Arizaga.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo.