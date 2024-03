Alonso no soportó el estrés y mandó a su hermana Carolina a limpiar el calamar | El Gran Chef Famosos

Como segundo plato del tercer día de Repechaje en “El Gran Chef Famosos X2”, las duplas debían preparar Pescado a lo macho. Para cumplir con el reto, los participantes tenían que limpiar distintos mariscos para acompañar la salsa; incluyendo calamares.

Sin embargo, Alonso Cano no soportó el estrés de la cocina. Así que, en primera instancia, optó por ir a preguntarles a Josetty y Génnesis Hurtado cómo se limpiaba el calamar. Pese a la explicación, el actor no entendió y se frustró.

Por ello, al final, decidió darle el encargo a su hermana Carolina. “Lo he intentado y se me rompe. A mí me da roche estar preguntando tres veces lo mismo. Que lo haga Carolina”, concluyó.

Este miércoles 6 de marzo, se vive el tercer día del Repechaje en “El Gran Chef Famosos X2”. Las cinco duplas en carrera harán todo lo posible para acumular la mayor cantidad de puntos y posicionarse en lo más alto de la tabla de puntaje. ¿Qué más sucederá esta noche?

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo. Los últimos eliminados, antes del Repechaje, fueron Austin y Steve Palao.