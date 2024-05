El Gran Chef Famosos: Los mejores memes del desastroso mondonguito a la italiana de Emilram Cossío

Emilram Cossío enfrentó una difícil noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. En el primer reto de la noche, el participante debía presentarle mondonguito a la italiana a los integrantes del exigente jurado. Sin embargo, la tarea no fue cumplida.

Debido a inconvenientes con el tiempo y, principalmente, no seguir las indicaciones, Emilram se retrasó con su preparación y no consiguió la cocción deseada. El actor presentó papas sancochadas (y no fritas), así como un deficiente aderezo para el mondongo.

“Este aderezo está repugnante. No puedo creer que por esto se haya ido Giovanna. Nos hemos equivocado. Totalmente”, aseveró el jurado ante el participante.

Al saber el desastre que había presentado Emilram Cossío, los ‘chefcitos’ no dudaron en dedicarle divertidos memes:

