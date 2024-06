¡SORPRENDIÓ A TODOS! El jurado Javier Masías confesó que antes de sumergirse en el mundo gastronómico tentó una “oportunidad” en el ámbito deportivo; específicamente en el fútbol.

El crítico gastronómico REVELÓ que, desde pequeño, le gustaba este deporte y empezó a practicarlo. “Ya que hablan de fútbol, yo también he tenido mi pasado futbolero hasta tercero de primaria. Me sacaron del arco porque me ponía a conversar con la gente que estaba atrás en lugar de prestarle atención a la pelota. Aun así, debo decir que perseveré en el entrenamiento de fútbol, pero la verdad es que con zapatos ortopédicos no se llegaba muy lejos. Nací con las piernas muy chuecas, pero esa es otra historia para otro momento”, comentó entre risas.

Además, resaltó que el fútbol es uno de los deportes que más alegrías le ha traído al Perú. “Haber descubierto en un libro de historia al señor Cubillas, quien demostró que también en el fútbol se puede llegar lejos como Vallejo, Grau, y como otros grandes cerebros estrategas, periodistas, deportistas y pensadores que han puesto el nombre del Perú en alto y que son inspiración constante para todos nosotros”.

Este lunes 17 de junio se vive una noche futbolera en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Periodistas deportivos llegarán como refuerzos para los participantes de ese episodio, ¿quiénes pasarán a la temida Noche de Sentencia?

