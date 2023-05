Tías de bebé apuñalado en Iquitos: “Qué culpa tienes para que te hayan hecho eso, tú eres un ángel”

Ante el inesperado giro en el caso del bebé de 11 meses apuñalado en las inmediaciones del puente Nanay, un equipo de Arriba Mi Gente se trasladó hasta Iquitos para conocer las reacciones de los familiares de los implicados en esta trágica noticia.

Una de las tías de Vanesa Cachique, madre del menor asesinado, contó detalles de lo que pasó tras el asalto en una entrevista con los conductores de Arriba Mi Gente. “Mi sobrina estaba destrozada por lo ocurrido, pero el papá hacía un esfuerzo por llorar”.

“Acá hay algo. Me parece sorprendente de que los hayan asaltado y no se llevaran su morral con el dinero. Él es un militar y no hizo nada para defender a su familia. Solo era un delincuente con un cuchillo, mientras que el otro estaba esperando en la moto. No entiendo por qué no se defendió”, cuenta con frustración Isabel Cachique, quien le pide a su sobrina Vanesa que cuente todo lo que pasó durante el asesinato del menor.

El dolor de la familia Cachique por la perdida de uno de sus integrantes quedó registrado durante la entrevista. Una de las tías del menor no pudo evitar conmoverse al recordar a su sobrino. “Qué culpa tienes para que te hagan algo así, tú eres un ángel de Dios, que pena”, dijo entre lágrimas.

Un giro en esta lamentable historia

En una entrevista exclusiva para Reporte Semanal, Vanesa Cachique, la madre del bebé de 11 meses que presuntamente fue asesinado en un asalto en Iquitos acusó al padre de su hijo de haber ordenado el crimen. La mujer aseguró que su pareja planeó el asesinato porque no quería pagar la pensión alimentaria que ella le exigía.

La Fiscalía se pronunció

Ante los cambios de versión en el caso del bebé asesinado en las inmediaciones del puente Nanay, la Fiscalía declaró secreta la investigación. Según informaron, la decisión se tomó para no “contaminar” toda la información que se recopila sobre la muerte del menor.