Madre de bebé asesinado acusa al padre de haber ordenado el crimen

Un nuevo giro en esta lamentable historia. Vanesa Cachique, la madre del bebé de 11 meses que presuntamente fue asesinado en un asalto en inmediaciones del puente Nanay, en Iquitos, acusó al padre de su hijo de haber ordenado el crimen.

De acuerdo con la versión que la mujer brindó en exclusivo a Reporte Semanal, afirmó que su pareja planeó el asesinato de su hijo porque no quería pagar la pensión alimentaria que ella le exigía.

“Si querían matarte, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión, para que te vayas seguro con tu mujer que tienes en Lima”, expresó Vanesa Cachique.

Por otro lado, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de los padres del bebé, que estuvo internado en Hospital Regional de Loreto desde el último fin de semana, pero no sobrevivió. La Fiscalía detectó contradicciones en las declaraciones de los progenitores.

Como se recuerda, Jesús Bautista y Vanessa Cachique cayeron en contradicciones al relatar a la Policía Nacional cómo habrían sufrido el ataque en manos del delincuente. El hombre narró primero que quisieron atacarlo y posteriormente se fueron contra su pareja; sin embargo, Vanessa alegó que la agredieron de frente a ella mientras tenía en brazos a su bebé.

MININTER OFRECE RECOMPENSA

“El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de hasta S/150 000 por información relevante que permita identificar, ubicar y capturar a quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses”, precisaron en un comunicado.

La entidad solicitó a la ciudadanía que, de poseer datos idóneos que ayuden a identificar y detener a los responsables de este execrable hecho, pueden comunicarse de manera anónima y gratuita al 0800 40 007.