“No soporto que te pongas mis aretes”: Angie Arizaga expuso todas las “travesuras” de Jota Benz en secuencia ‘No soporto’

El amor lo soporta todo y así lo demuestra una de las parejas más queridas de la televisión. Angie Arizaga y Jota Benz visitaron el set de Arriba Mi Gente para jugar una de las secuencias más divertidas, “No soporto”.

Durante un minuto y medio, cada uno tuvo que decirle al otro, las cosas que no tolera. Jota comenzó diciéndole a Angie que no aguanta que confunda el pimiento con el rocoto, que se haga la “loca” con las apps de comida para que él pague la cuenta, que llegue tarde a la radio por esperarla y sus ronquidos por la noche.

Mientras tanto, Angie mencionó que no soporta que Jota prefiera la comida de su mamá a la que ella prepara, que no le quiera dar un beso después de comer hígado, que se ponga sus aretes y que use sus productos para el cabello. “Ni pelo tiene y usa mi laca”, expresó la influencer.